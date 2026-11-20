Пользователи могут бронировать время на удалённой прпиставке и запускать игру после оплаты сессии

Команда VK Play запустила тестовый консольный тариф в сервисе «VK Play Облачный гейминг». Он позволяет запускать игры с удалённой консоли на компьютере или через браузер без покупки собственной приставки. Первым доступным проектом стала GTA VI.

Для игры пользователю необходимо выбрать консоль, дату и время сессии, забронировать слот и оплатить его. После этого запустить игру можно через «Игровой Центр» или непосредственно в браузере. Поддерживаются Windows 7 и более новые версии ОС, macOS High Sierra и новее, а также браузеры Chrome, Яндекс, Edge, Opera и Safari. Информация о бронированиях хранится в разделе «Мои брони».

В VK Play уточнили, что тариф не предполагает передачу пользователю игрового аккаунта или копии игры. Проект запускается на удалённом сервере, а игрок получает доступ к игровой сессии. Дополнительная покупка игры и отдельная авторизация не требуются. Цены варьируются от времени, модели приставки и географического размещения — от 169 до 559 рублей.

В компании рассчитывают оценить востребованность нового формата и при положительных результатах расширить список доступных игр.

«VK Play Облачный гейминг» транслирует игры с серверов VK на устройства пользователей, позволяя запускать требовательные проекты без мощного игрового компьютера.