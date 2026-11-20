Он не боится проколов и нагрева, его можно брать в самолёты, а толщина — всего 0,77 см. Представлен магнитный аккумулятор Cuktech №5 Air

Компания Cuktech представила магнитный внешний аккумулятор №5 Air, который поступит в продажу 27 ноября. Обычная цена составит 299 юаней (около 42 долларов), но на старте продаж устройство предложат не дороже 259 юаней (около 36 долларов).

Это первый сверхтонкий магнитный аккумулятор производителя: его толщина составляет всего 7,7 мм, а масса — 115 г. Корпус выполнен из алюминиевого сплава шестой серии, который также применяется в смартфонах iPhone и ноутбуках MacBook. На корпусе предусмотрена динамическая световая полоса, показывающая оставшийся уровень заряда.

Источник изображения: mydrivers // Cuktech

Внутри установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч производства ATL — компании, которая также поставляет элементы питания для Apple. Новинка прошла сертификацию по китайскому национальному стандарту 2026 года и испытания на устойчивость к проколам.

Устройство поддерживает магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную мощностью до 25 Вт. Для подзарядки самого аккумулятора предусмотрен порт USB-C с поддержкой мощности до 20 Вт. Номинальная выходная емкость составляет 3000 мАч при напряжении 5 В и токе 2 А, а номинальная энергия — 19,6 Вт·ч.

По заявлению производителя, аккумулятор соответствует требованиям для перевозки на самолетах и скоростных поездах. Сила магнитного притяжения достигает 13 Н.