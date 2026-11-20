Китайская Moore Threads опубликовала тизер новой видеокарты под кодовым названием Lushan — она, по заявлениям компании, получит рекордный объём видеопамяти среди потребительских графических ускорителей. Полноценная премьера новинки состоится 29 декабря на конференции MUSA Developer Conference 2026. Производитель позиционирует карту одновременно как решение для современных компьютерных игр и локального запуска моделей искусственного интеллекта.

Точный объём видеопамяти пока не раскрывается, однако Moore Threads обещает рекорд для потребительского сегмента. Это может означать, что Lushan превзойдёт даже GeForce RTX 5090 с ее 32 ГБ. Впрочем, основное назначение такого запаса памяти, вероятно, будет не столько в играх, сколько в работе с локальными ИИ-моделями. Например, для запуска Qwen3.8-27B в 8-битном формате требуется примерно 27–30 ГБ видеопамяти. При этом производительность таких задач зависит не только от её объёма, но и от пропускной способности памяти.

Помимо увеличения объёма VRAM, компания обещает существенный скачок вычислительной производительности в задачах искусственного интеллекта — до 64 раз по сравнению с предыдущими решениями. В видеокарте будет использоваться новая архитектура рендеринга UNITE, собственный движок аппаратной трассировки лучей следующего поколения и поддержка генеративного рендеринга с использованием ИИ.

Moore Threads ранее уже добивалась заметного улучшения производительности своих игровых видеокарт благодаря оптимизации драйверов. MTT S90, по данным предыдущих тестов, смогла превзойти GeForce RTX 4060, а производительность MTT S80 за год после выхода увеличилась вдвое. Эти результаты позволяют рассчитывать на дальнейший прогресс компании, хотя реальную конкурентоспособность Lushan можно будет оценить только после появления независимых тестов.