«Тест скорости» доступен для для Android, iOS и HarmonyOS

Больше не нужен браузер: «Ростелеком» запустил приложение для проверки интернета любого оператора ⁠ 3

«Ростелеком» выпустил мобильное приложение «Тест скорости» для измерения качества интернет-соединения. Ранее сервис был доступен только на сайте speedtest.ru, теперь им можно пользоваться на смартфонах с iOS, Android и HarmonyOS. Приложение размещено в AppStore, Huawei AppGallery, RuStore и Google Play.

Сервис позволяет проверять скорость загрузки и отправки данных, время отклика сервера (пинг) и джиттер — показатель стабильности передачи сетевых пакетов. Последний параметр особенно важен для качества видеозвонков и потокового видео.

В приложении также можно сохранять результаты измерений, просматривать историю и сравнивать показатели за разные периоды. Проверить соединение можно как через домашний Wi-Fi, так и через мобильную сеть любого оператора. Для проведения тестов используется сеть серверов, размещенных в разных регионах России.

По данным «Ростелекома», в октябре 2026 года пользователи провели с помощью сервиса более 6 млн измерений. Компания отмечает, что приложение позволяет выполнять проверки и отслеживать изменения качества соединения со смартфона. Решение разработано специалистами оператора.