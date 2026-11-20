А крупнейшие запросы Nvidia — на сотни тысяч ускорителей для Alibaba и ByteDance — вовсе не прошли согласование

США разрешили отправить в Китай почти 900 тысяч ИИ-ускорителей Nvidia и AMD — ни один ускоритель до адресата не добрался

Администрация Дональда Трампа одобрила экспорт в Китай 879 868 ускорителей искусственного интеллекта производства Nvidia и AMD. Данные охватывают период с декабря 2025 года по май 2026 года и были обнародованы Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США. Всего американские компании запросили лицензии на поставку более 3,4 млн чипов, то есть разрешение получили примерно 25,5% от запрошенного количества. Речь идёт об ускорителях Nvidia H200 и AMD MI325X.

Среди китайских получателей разрешений оказались крупные технологические компании. ByteDance и Tencent получили одобрение на поставку по 150 тысяч ускорителей каждая, Alibaba — на 75 тысяч, Baidu — на 43 тысячи. В списке также присутствуют производители автомобилей: BYD получила разрешение на 4 тысячи чипов, Li Auto — на 8260, Great Wall Motor — на 4800. Четыре компании из этого перечня — Alibaba, Tencent, Baidu и BYD — фигурируют в списке Пентагона организаций, предположительно связанных с китайскими вооружёнными силами. При этом включение в этот список само по себе не означает запрета на экспорт.

Однако одобрение лицензий также не означает, что все эти ускорители действительно отправились в Китай. Согласно опубликованным документам, на 11 мая ни одна из разрешённых партий не была отгружена. Из 54 заявок 21 получила одобрение, девять были возвращены без рассмотрения, 23 оставались на проверке, а одна была отклонена. Причём крупнейшие запросы Nvidia — на поставку 610 тысяч чипов Alibaba и 508 тысяч ускорителей подразделению ByteDance в Малайзии — не прошли согласование.

Отдельное внимание привлекли заявки на поставку чипов для дата-центров в Юго-Восточной Азии. Nvidia запрашивала разрешение на отправку более 1,1 млн ускорителей структурам ByteDance, TikTok и Alibaba Cloud в Малайзии, Индонезии и Таиланде. Все пять заявок вернули без рассмотрения. Американские власти опасаются, что такие площадки могут использоваться для обхода экспортных ограничений и передачи вычислительных мощностей китайским компаниям.

В Nvidia заявили, что одобренные поставки сопровождались строгими условиями и ограничениями по объёмам. При этом компания уже прекратила отправку ускорителей H200 в Китай. AMD также заявляет о соблюдении американского экспортного законодательства.