При этом на устройствах Samsung Galaxy эти эмодзи не появятся в принципе

Google назвала требования к смартфонам, на которых будут доступны трёхмерные эмодзи Noto 3D. Раньше новый набор был эксклюзивом смартфонов Pixel, однако теперь компания готовится расширить его доступность. При этом воспользоваться новинкой смогут далеко не все, так как требования к смартфонам для запуска 3D-эмодзи серьезные.

Для поддержки Noto 3D смартфон должен работать под управлением Android 17 или новее, иметь не менее 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти (на которой свободно как минимум 10 ГБ). Кроме того, устройство должно принадлежать производителю, чьи смартфоны получают системные обновления или обновления сервисов Google Play. Если все условия соблюдены, набор эмодзи загрузится автоматически при подключении к Wi-Fi и зарядке. Запустить загрузку вручную нельзя.

Google предупреждает, что новые эмодзи отличаются от привычных векторных изображений. Noto 3D представляют собой растровый шрифт высокого разрешения, поэтому при увеличении в некоторых приложениях символы могут выглядеть размытыми.

Впрочем, даже соответствие техническим требованиям не гарантирует появление новых эмодзи. Смартфоны Samsung не получат Noto 3D, поскольку компания использует собственный набор символов. Аналогичное ограничение касается сторонних приложений, которые применяют собственные эмодзи.

В сентябре Google открыла библиотеку Noto 3D на GitHub. Дизайнеры вручную создали почти 4000 трёхмерных символов.

Эти требования к эмодзи выглядят особенно внушительно на фоне того, что ранее Google понизила требования для запуска и работы ИИ Gemini на смартфонах — теперь для этого достаточно всего 2 ГБ оперативной памяти.