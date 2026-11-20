Первый смартфон Huawei с упором на ИИ. Представлен OSTA O1 Pro: широкий, но компактный экран 6,39 дюйма, 200 Мп, 7000 мА·ч и Kirin 9030S

Huawei официально представила смартфон OSTA O1 Pro на мероприятии, посвящённом запуску суббренда OSTA (он же Starlight). Производитель позиционирует новинку как первый смартфон на HarmonyOS, изначально созданный с упором на искусственный интеллект. Устройство получило широкий корпус с плоскими гранями, толщина составляет всего 6,68 мм, масса — 200 граммов. Смартфон представлен в трех цветах — градиентном фиолетовом, белом и черном.

OSTA O1 Pro получил плоский экран OLED с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Экран занимает 96,1% площади передней панели, ширина рамки — всего 1,05 мм. Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре RYYB формата 1/1,28 дюйма. Также предусмотрен перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором и 3,7-кратным оптическим зумом. Дополнительный модуль — Red Maple.

В основе устройства лежит SoC Kirin 9030S. Емкость аккумулятора составила 7000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт.

OSTA O1 Pro стал первым смартфоном с HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Система предлагает новые способы взаимодействия с ИИ, проактивные функции на уровне операционной системы и персонального помощника, который, по замыслу Huawei, должен сопровождать пользователя и адаптироваться к его потребностям со временем.

Стоимость новинки в Китае начинается с 5500 юаней ($775) — столько просят за версию 12/256 ГБ. Цена версии 12/512 ГБ — 6500 юаней ($915), 16/512 ГБ — 7300 юаней ($1025), 16 ГБ/1 ТБ — 8800 юаней ($1235) с учётом стартовых скидок.