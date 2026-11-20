Миллион поездок в день: сервисы аренды электросамокатов охватили 311 городов в России ⁠ 2

В 2026 году россияне ежедневно совершали около 1 млн поездок на арендованных электросамокатах. За девять месяцев общий пробег кикшеринговых устройств превысил 480 млн км. Такие данные Ассоциация операторов микромобильности представила 20 ноября на «Транспортной неделе».

По данным трех крупнейших сервисов — «Юрент», Whoosh и «Яндекс Go», — аудитория кикшеринга в России достигла 25,7 млн активных пользователей. Это почти каждый пятый совершеннолетний житель страны. Аренда самокатов доступна в 311 городах, а общий парк операторов насчитывает 597 тыс. устройств. В среднем на одного жителя приходится 3,5 поездки, а средний возраст пользователя составляет 28 лет.

Отдельное внимание операторы уделяют проверке возраста. В 2026 году с помощью цифровых механизмов идентификации, включая Max, «Госуслуги» и банковские ID, удалось предотвратить 567 тыс. попыток несовершеннолетних арендовать самокаты.

Также применяются автоматическое ограничение скорости до 25 км/ч, замедление в местах скопления пешеходов и контроль парковки. На развитие парковочной инфраструктуры в 2026 году операторы направили 178,3 млн рублей.

Около 90% поездок имеют транспортную цель: пользователи добираются до работы, учебы, метро и остановок. Средняя продолжительность аренды не превышает 10 минут. При этом 19% поездок совершаются ночью. Близость остановок общественного транспорта увеличивает частоту аренды в 1,5–5 раз, а станций метро — в 2–2,5 раза относительно средних показателей по городу.