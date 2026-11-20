GTA VI отбилась за первый день, принесла $2,36 млрд и втрое превзошла рекорд GTA V ⁠ 6

По данным аналитической компании Sensor Tower, к вечеру 19 ноября по американскому времени продажи Grand Theft Auto VI достигли примерно 24,58 млн копий по всему миру.

Выручка составила около 2,36 млрд долларов, что стало новым рекордом для игрового рынка по итогам первых суток после выхода. Для сравнения, GTA 5 в 2013 году за первые 24 часа разошлась тиражом 11,2 млн копий и принесла 800 млн долларов.

Одной из причин роста выручки стала более высокая стоимость игры. Стандартное издание GTA 6 в США продается за 80 долларов против 60 долларов за GTA 5 на старте. Основная часть продаж пришлась на PlayStation: около 18,44 млн копий, или 75% общего тиража, обеспечили 1,77 млрд долларов выручки. На Xbox Series X|S пришлось еще 6,15 млн копий, что соответствует 25% продаж и примерно 588 млн долларов.

Материал по теме GTA VI стала самой высокооцененной на Metacritic. Некоторые критики называют её лучшей игрой в истории iXBT.com

GTA 6 стала первым полноценным продолжением основной серии за 13 лет. Глава Take-Two Штраус Зельник ранее назвал ее самой масштабной, детализированной и новаторской игрой из всех проектов Rockstar Games.

Ранее сообщалось, что бюджет разработки превысил 2 млрд долларов.