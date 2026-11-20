В числе популярных устройств — PlayStation 5, включая версии Slim и Pro, а также портативная PlayStation Portal

«М.Видео» подвела итоги первого дня продаж Grand Theft Auto VI. 19 ноября покупатели приобрели почти вдвое меньше копий, чем было реализовано за весь предыдущий период, — объём стартовых продаж составил 48% от накопленного ранее результата. При этом за день спрос оказался в 2,8 раза выше, чем накануне.

Одновременно с игрой покупатели заказывали игровую технику. В числе популярных устройств — PlayStation 5, включая версии Slim и Pro, а также портативная PlayStation Portal.

Интерес к GTA VI начал расти ещё до релиза. За первые три дня 47-й недели спрос на игру увеличился вдвое по сравнению со всей предыдущей неделей. К моменту выхода на маркетплейсе было представлено 22 предложения, включая комплекты с консолями PS5.

Игра распространяется в цифровом формате: её оформляют на аккаунт PlayStation подходящего зарубежного региона. Покупателям без такой учётной записи предоставляют отдельный аккаунт с игрой. Физические диски не предусмотрены.

По данным ICMR, за девять месяцев 2026 года продажи консолей Sony в России в количественном выражении выросли на 29,4% год к году. В первом полугодии россияне приобрели около 795 тыс. игровых консолей — на 21,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.