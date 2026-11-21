8000 мА·ч, 2-нм Snapdragon и камера с крупным сенсором. К выходу готовится новый смартфон, возможно, это Xiaomi 18 Max

По данным DigitalChatStation, некий производитель в настоящее время работает над флагманским телефоном с большим экраном, работающим на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Сообщается, что он будет оснащен камерой с большим сенсором, аккумулятором емкостью более 8000 мАч и будет иметь минималистичный дизайн.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

По данным mydrivers, это будет Xiaomi 18 Max, который придет на смену модели 17 Max. Xiaomi 17 Max был выпущен в мае этого года. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, батареей Jinshajiang емкостью 8000 мАч и 200-мегапиксельной основной камерой Leica.

Ожидается, что Xiaomi 18 Max улучшит производительность и возможности фотосъемки по сравнению со своим предшественником, а также дополнительно увеличит емкость аккумулятора.