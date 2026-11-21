Игра может закрываться уже через 5 минут после запуска

GTA VI вскрыла проблему PS5 с жидким металлом. Игроки массово жалуются на вылеты, переустановка, очистка кэша не помогают

Новая GTA VI, судя по сообщениям игроков, столкнулась с проблемой стабильности на консолях PlayStation 5.

Пользователи Reddit и социальных сетей сообщают о регулярных вылетах игры с кодом ошибки CE-108255-1. Сбои происходят даже через 5 минут после запуска, причём как во время поездок и сюжетных сцен, так и при загрузке. По сообщениям владельцев консолей, проблема затрагивает разные модели PS5, а стандартные способы устранения неполадок не дают результата.

Игроки уже пробовали переустанавливать игру, очищать системный кэш, восстанавливать базу данных, обновлять прошивку, отключать HDR и режим 120 Гц, а также менять разрешение. В отдельных случаях другие игры на тех же консолях работают нормально.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

В Сети обсуждают перегрев и проблемы с охлаждением APU, в частности из-за смещения жидкого металла, используемого вместо термопасты. Однако подтверждений того, что именно эта неисправность вызывает вылеты GTA VI, пока нет.

Проблема с жидким металлом в PS5 обсуждается уже несколько лет: ранее сообщалось о случаях внезапного отключения консолей даже при относительно небольшой нагрузке. В последующих ревизиях PS5, включая PS5 Pro, Sony изменила конструкцию контактной поверхности системы охлаждения, добавив специальные углубления для удержания жидкого металла. При этом компания публично не подтверждала массовый дефект ранних моделей.

Игра разошлась тиражом 32,5 миллиона копий и принесла 3,79 миллиарда долларов дохода в первый же день.