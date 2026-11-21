Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует бухгалтерскую практику Nvidia. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщается, регулятор изучает возможные нарушения в финансовой отчётности компании.

Это не первый случай, когда SEC проверяет финансовую отчётность Nvidia. В 2022 году компания согласилась выплатить регулятору штраф в размере 5,5 млн долларов, не признавая и не отрицая выводы комиссии. Тогда претензии касались недостаточного раскрытия доходов от продаж видеокарт для майнинга криптовалют. По версии SEC, Nvidia не сообщила инвесторам о существенном влиянии этого направления на выручку, хотя знала о значительных поставках GPU майнерам.

Нынешнее расследование проходит на фоне вопросов к инвестиционной стратегии Nvidia в сфере искусственного интеллекта. Компания вкладывает миллиарды долларов в поставщиков облачной инфраструктуры и так называемые neocloud-компании, которые затем закупают её ускорители для строительства дата-центров. Критики называют такую модель круговым финансированием: Nvidia фактически помогает потенциальным клиентам получать средства на покупку собственной продукции. Сторонники стратегии возражают, что инвестиции позволяют сформировать инфраструктуру для ИИ и в перспективе приносят компании значительную прибыль.

Внимание к этой стратегии привлекли сообщения о разногласиях внутри Nvidia и уходе генерального директора Дженсена Хуанга. Официальных выводов SEC по новому расследованию пока нет.