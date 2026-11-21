Honor, похоже, готовит к выпуску собственный 3D-принтер. Устройство засветилось в видеоролике, опубликованном в китайской соцсети Weibo руководителем направления продуктов Honor для экосистемы общих устройств Сяо Гэ. В ролике подчёркиваются две главные особенности новинки — высокая скорость печати и интеллектуальные функции.

О том, что речь идёт именно о разработке Honor, сообщил китайский инсайдер под ником Wangzai Baishitong. При этом подробностей о характеристиках устройства, его возможностях и стоимости пока нет. Неизвестна и дата выхода 3D-принтера.

Wangzai Baishitong уже публиковал инсайды, которые впоследствии подтверждались: например, он заранее сообщил о подготовке трёх моделей серии Honor 700. Позже Honor официально подтвердила, что в серии Honor 700 будет три модели. И как раз сегодня инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики этих смартфонов.