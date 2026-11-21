У Wildberries новый гендиректор, а у компании — новые совладельцы ⁠ 7

Татьяна Ким перестала руководить ООО «Вайлдберриз». Новым генеральным директором компании стал Алексей Куликов. Согласно данным ЕГРЮЛ, он приступил к обязанностям 19 ноября, а запись о смене руководителя внесли в реестр 20 ноября.

Куликов также возглавляет ООО «ВБ Инжиниринг», занимающееся строительством и генподрядом, а также рекламное агентство ООО «АПР-Сити/ТВД». Сведения о нынешних участниках ООО «Вайлдберриз» в ЕГРЮЛ теперь закрыты — доступ к ним ограничила Федеральная налоговая служба.

Смена руководителя совпала с перестройкой структуры владения объединённой компанией Wildberries и Russ (RWB). С 19 ноября доля ООО «Вайлдберриз» в RWB сократилась с 65% до 45%, а ООО «Стинн» — с 35% до 25%. Ещё 30% получили два закрытых паевых инвестиционных фонда: «Томь» (17,5%) и «Гало» (12,5%). В компании объяснили изменения оптимизацией активов и разработкой новой концепции распределения ответственности и состава учредителей.

Напомним, 16 ноября Евросоюз включил Татьяну Ким в санкционный список. В RWB ранее заявляли, что ограничения в отношении основательницы Wildberries не повлияют на работу маркетплейса, Russ и других компаний экосистемы.