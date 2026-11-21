На площадке будущего предприятия площадью около 650 000 м² уже готовят основания для установки оборудования IDRA.

На заводе по выпуску роботов Tesla Optimus устанавливают гигантские прессы Giga Press ⁠ 2

Новый завод Tesla по производству человекоподобных роботов Optimus на территории Giga Texas, судя по фотографиям со строительной площадки, получит гигантские литейные прессы Giga Press.

На это обратил внимание инвестор Сойер Меррит, изучивший снимки, опубликованные Джо Тегтмайером. На юго-восточной стороне будущего предприятия уже устанавливают крепления для рам четырех прессов IDRA. Для этого подготовили усиленные фундаменты с арматурными каркасами, которые затем зальют бетоном.

Площадь нового производственного комплекса оценивается примерно в 650 000 м². Tesla планирует использовать его для масштабирования выпуска роботов Optimus. Применение Giga Press позволит задействовать технологию крупногабаритного литья под давлением, которую компания уже использует при производстве автомобильных компонентов.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск на саммите Tomorrow X в Остине рассказал о планах компании продемонстрировать новые возможности человекоподобного робота Optimus.

По его словам, Tesla готовит демонстрационное видео, которое должно показать способность машины выполнять задачи без предварительного программирования. Ранее, во время конференции по итогам третьего квартала 2026 года, Маск уточнил, что ролик появится в течение одного-двух месяцев.