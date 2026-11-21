На этом завершается 35-я миссия NASA по снабжению МКС

Единственный «космический грузовик», который не сгорает в атмосфере. Корабль SpaceX Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции и отправился обратно на Землю. На борту — научные образцы, оборудование и другие грузы. По данным NASA, приводнение аппарата ожидается у побережья Калифорнии сегодня, 21 ноября. Прямую трансляцию возвращения и приводнения проводить не планируется.

Источник изображения: NASA // Jessica Meir

Корабль стартовал 13 октября и прибыл на МКС 15 октября с 2860 кг продовольствия, научного оборудования и других необходимых припасов. Теперь Dragon возвращает на Землю несколько тысяч килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов. Например, среди возвращаемых материалов образцы биопечатанных сосудистых структур, которые исследователи используют для изучения старения сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний как в космосе, так и на Земле.

Эта миссия стала 35-м полётом SpaceX в рамках программы NASA Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.

Dragon — единственный грузовой космический корабль, доставляющий грузы на МКС и возвращающийся обратно. Все остальные, включая отечественные «Прогрессы», при возвращении сгорают в атмосфере.