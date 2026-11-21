Tesla готовит Optimus к жизни в человеческом доме, но дело это не быстрое

Маск пообещал робота, который будет убирать посуду и выносить мусор. Вот только появится такой Tesla Optimus только через год-полтора ⁠ 3

Глава Tesla Илон Маск рассчитывает, что в течение ближайших 12–18 месяцев человекоподобный робот Optimus сможет выполнять обычную работу по дому: выносить мусор, мыть посуду и убирать её в шкафы.

В ближайшие один-два месяца Tesla собирается провести новую демонстрацию Optimus. Маск подчеркнул, что на этот раз она должна быть максимально реалистичной: компания хочет показать, как робот взаимодействует с людьми и окружающей средой в повседневной обстановке, а не просто выполняет заранее подготовленный набор движений. По словам главы Tesla, демонстрация состоится, когда компания будет уверена, что её результаты действительно отражают реальные возможности машины.

Такой подход предполагает, что Optimus должен самостоятельно реагировать на команды, изменения обстановки и непредвиденные ситуации. Робот не должен полагаться на дистанционное управление, заранее прописанные сценарии для каждой задачи или специально подготовленные условия. Именно это отличает повседневную работу от привычных демонстраций гуманоидных роботов, которые часто проходят в контролируемой среде.

Возможно, новую демонстрацию приурочат к саммиту Humanoids Summit, который состоится 1–2 декабря 2026 года в Сан-Матео, штат Калифорния. Tesla выступает одним из ключевых партнёров мероприятия, а Optimus Gen 3 должен быть представлен там вживую.

По данным источников, Tesla уже перешла к раннему серийному производству Optimus на заводе во Фримонте. В третьем квартале 2026 года предприятие выпускало сотни роботов в неделю — примерно в десять раз больше, чем во втором квартале. Пока машины не продаются сторонним заказчикам: их используют внутри компании, в том числе для сбора данных и обучения в рамках программы Optimus Academy, а также на производственных линиях Tesla.

Текущая серийная версия Optimus Gen 3 оснащена 37 суставами и бионическими кистями, рассчитанными на выполнение точных манипуляций. Параллельно Tesla строит в Техасе завод для выпуска роботов площадью более 650 000 м². По состоянию на 18 ноября каркас основного здания был готов примерно на 65%. Компания рассчитывает завершить его возведение к концу 2026 года, запустить первоначальное производство до конца года, а выйти на массовый выпуск — летом 2027 года.