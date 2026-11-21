В Китае CBR500R Four стоит 45 тыс. юаней (560 тыс. рублей), но в Европе он, скорее всего, будет заметно дороже

Компания Wuyang-Honda запустила производство европейской версии спортбайка CBR500R Four на заводе в Гуанчжоу. Мотоциклы, выпускаемые в Китае, будут официально экспортироваться на европейский рынок. Речь идёт не о новой модели, разработанной специально для Европы: CBR500R Four дебютировал в Китае в марте 2026 года по цене 44 980 юаней (примерно 560 тыс. рублей), а в продажу начал поступать в конце апреля.

Европейская премьера мотоцикла состоялась в начале ноября на Миланском международном мотосалоне EICMA 2026. В основе CBR500R FOUR лежит новый рядный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 502 см³. Модель также получила электронное сцепление Honda E-Clutch: система самостоятельно управляет сцеплением при старте, остановке и переключении передач, но при желании водитель может переключать передачи сам. Ещё одна особенность — электронная дроссельная заслонка TBW. В оснащение входит 5-дюймовая панель приборов и система подключения смартфона Honda RoadSync. Внешне мотоцикл выполнен в характерном для семейства CBR спортивном стиле с полностью закрытым обтекателем.

В Honda отмечают, что Китай становится не только крупным рынком сбыта, но и важной производственной базой для глобального бизнеса компании. По словам руководителя подразделения мотоциклов и двигателей Honda Минору Като, запуск европейской версии CBR500R FOUR подтверждает способность Wuyang-Honda разрабатывать и выпускать технику в соответствии с едиными международными стандартами качества.

Пока Honda не раскрыла объём первой экспортной партии и стоимость мотоцикла в Европе, но, скорее всего, в Европе эта модель будет гораздо дороже, чем в КНР.