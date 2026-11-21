Заводы построили, а заказов не хватает: в России избыток мощностей по выпуску печатных плат ⁠ 2

К концу 2026 года производственные мощности российских предприятий по выпуску печатных плат могут почти вдвое превысить потребности регулируемого сегмента рынка радиоэлектроники. Согласно исследованию АНО «Консорциум печатных плат», доступные заводам мощности оцениваются примерно в 32,8 млн кв. дм, а спрос со стороны компаний, обязанных соблюдать требования по локализации производства, составит около 15,7 млн кв. дм. С исследованием ознакомились «Ведомости».

При этом общая потребность российского рынка радиоэлектроники в печатных платах значительно выше — к концу года она может достигнуть 216,1 млн кв. дм (рост в годовом выражении может составить 15%). Однако отечественные производители пока занимают лишь небольшую его часть. В 2025 году 93% рынка пришлось на импортную продукцию — 174,2 млн кв. дм. Основным поставщиком остается Китай, обеспечивающий около 65% импорта.

Одним из главных препятствий для российских производителей остается цена: по оценке представителя «Консорциума печатных плат», отечественные платы обходятся в три-четыре раза дороже китайских. Кроме того, заказы на заводы поступают неравномерно и сохраняются цепочки кооперации с поставщиками из Юго-Восточной Азии.

Проблему усугубляет технологический разрыв: старые предприятия ограничены возможностями имеющегося оборудования, а новым производствам необходимо окупать значительные затраты на строительство и оснащение. В «Консорциуме печатных плат» считают, что увеличить загрузку заводов могли бы дополнительные требования к локализации. Рост заказов позволил бы предприятиям быстрее модернизировать оборудование и компенсировать вложения в производство.