Частные инвесторы купили и продали акции разработчика ИИ на рекордные $750 млн в первый день торгов, но уже на следующей сессии котировки приблизились к цене размещения

Anthropic разместила 980 млн акций по $83 за штуку 19 ноября, проведя крупнейшее IPO в истории. В начале торгов бумаги компании подорожали до $112, однако к закрытию первой сессии опустились до $97. На следующий день падение продолжилось: уже к 12:20 по восточному времени США акции стоили $85 — на 13% меньше цены закрытия предыдущего дня и почти столько же, сколько инвесторы заплатили при размещении.

Быстрое снижение котировок затронуло частных инвесторов, которые покупали бумаги уже после начала биржевых торгов. Именно их спрос помог поднять цену акций в первый день: совокупный объём сделок с акциями Anthropic среди частных инвесторов превысил $750 млн. Это крупнейший показатель для первого дня торгов IPO за всю историю статистики компании. Для сравнения, при дебюте SpaceX в июне оборот составил $670 млн.

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Однако рекордный оборот не означал рекордного объёма чистых покупок. По оценке Vanda Research, чистый приток средств частных инвесторов оказался ниже показателей IPO SpaceX ($118 млн) и Coinbase ($92 млн). Аналитики также отметили, что активность покупателей Anthropic не была одинаковой на всех платформах: одна из европейских инвестиционных площадок сообщила о меньшем числе сделок и более низком среднем размере заявок по сравнению с первым днём торгов SpaceX.

Частным инвесторам досталось менее 20% акций при размещении. Долю немного сократили из-за особенно высокого спроса со стороны институциональных инвесторов. В Великобритании розничным покупателям распределили 3,6 млн акций общей стоимостью около $300 млн. Клиенты инвестиционной платформы Hargreaves Lansdown получили в среднем 34% от запрошенного количества бумаг.

Падение акций Anthropic совпало с ухудшением настроений на мировых фондовых рынках: инвесторы всё чаще требуют от компаний, вкладывающих огромные средства в обучение ИИ-моделей и строительство инфраструктуры, более убедительных доказательств будущей отдачи от этих расходов. Дебют Anthropic стал первым случаем, когда биржевые инвесторы получили возможность напрямую покупать акции одного из разработчиков передовых ИИ-моделей, а движение котировок в первые дни показало, насколько чувствительным может оказаться спрос на такие бумаги.