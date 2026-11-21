До этого драйвер мог перезаписывать до 30 ГБ в час совершенно ненужных данных

Драйвер GeForce больше не будет незаметно сжигать десятки гигабайт ресурса SSD: Nvidia выпустила важное исправление ⁠ 2

Nvidia выпустила внеплановый драйвер GeForce Hotfix 621.35, устраняющий проблему с чрезмерной записью данных на SSD. В предыдущих версиях драйверов Game Ready, 621.14 и 621.24, фоновый процесс мог постоянно записывать данные в файл nvlog.nvlgstg — до 30 ГБ в час.

Исправление устраняет ошибку под номером 7116722. Hotfix 621.35 основан на последней версии GeForce Game Ready и только исправляет проблему с записью в файл nvlog.nvlgstg. Драйвер доступен для Windows 10 и Windows 11.

Nvidia рекомендует пользователям, столкнувшимся с подобной проблемой, установить исправление. Hotfix-драйверы проходят сокращённое тестирование и считаются необязательными бета-версиями, но исправление, как ожидается, также войдёт в будущий WHQL-драйвер (дата выхода его пока не объявлена).

Интересно, что аналогичная проблема недавно возникла и у AMD — компания выпустила необязательное обновление Adrenalin Edition 26.11.1, устраняющее баг с избыточной записью данных в определённых сценариях, в том числе при простое компьютера и/или перемещении или изменении размера окон приложений.