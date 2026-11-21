Роскошный Geely Monjaro L Plus выйдет в розничную продажу в декабре. Предзаказы принимаются от 158 тыс. юаней (1,95 млн рублей), но в рознице цена может быть ниже ⁠ 3

Geely готовит новый кроссовер Xingyue L Plus (в России модель Xingyue известна как Monjaro) к полноценному выходу на рынок — розничные продажи у дилеров стартуют в декабре. Предпродажи запустили 12 ноября: покупателям предложили пять комплектаций по цене от 168 до 210 тыс. юаней (примерно 2,07-2,6 млн рублей), но для первых покупателей цены снижены на 10 тыс. юаней (примерно 125 тыс. рублей). Обычно со стартом розничных продаж цены идут вниз — это распространенная практика в Китае, так что популярный кроссовер может оказаться еще доступнее

Monjaro L Plus — это премиальная и растянутая версия кроссовера. От премиума тут — богатое оснащение и даже двухцветная окраска кузова на манер автомобилей Mercedes-Maybach. Что касается размеров, то длина машины составляет 4955 мм, а колесная база — 2900 мм.

Оснащение системами помощи водителю зависит от комплектации. Две старшие версии получили лидар, вычислительную платформу Nvidia Orin и комплекс Qianli Haohan H5. Все это обеспечивает автономное передвижение как на трассе, так и в городе, а также «навигацию от парковочного места до парковочного места». Остальные исполнения попроще — с системами семейства Horizon Journey (есть адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках и системы автоматической и дистанционной парковки).

В салоне — цифровая панель приборов, а также два больших экрана, объединённые в общий блок. Медиасистема построена на SoC Qualcomm Snapdragon 8295 и использует интерфейс Flyme Auto.

Гибридная силовая установка i-HEV включает 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 218 л. с., трансмиссию 3DHT и электромотор. Максимальная скорость кроссовера достигает 190 км/ч. Подвеска — с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажной конструкцией сзади. Также кроссовер получил подруливающие задние колёса, за счет чего радиус разворота сокращается до 4,88 м. Предусмотрена и адаптивная пневмоподвеска с двумя камерами — она позволяет менять дорожный просвет и жёсткость амортизации.