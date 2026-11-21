На фотографии сотрудники позируют на узких металлических балках Mechazilla рядом с пойманным кораблём

SpaceX опубликовала фотографию команды Starbase, запечатлённой рядом с первым Starship, успешно пойманным механическими манипуляторами стартовой башни.

Снимок получился необычным: сотрудники позируют на металлических конструкциях, а несколько человек одеты в яркие костюмы бананов. На фото виден и сам космический корабль с характерными теплозащитными плитками.

Композиция снимка отсылает к знаменитой фотографии «Обед на небоскрёбе», сделанной в 1932 году во время строительства Rockefeller Center в Нью-Йорке. На ней 11 рабочих сидят на стальной балке на высоте около 260 метров над землёй.

Ранее компания опубликовала фотографии сотрудников производственной команды рядом с кораблём Starship 42 перед 15-м испытательным полётом.