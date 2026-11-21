Компания Jackery представила компактный портативный аккумулятор Explorer 100D с аккумулятором LiFePO4 емкостью 96 Вт·ч (30 000 мАч).

Устройство весит 855 г и имеет размеры 11,9 × 8,3 × 8,7 см, поэтому его можно носить в сумке. Электростанция оснащена двумя портами USB-C мощностью до 140 Вт каждый и дополнительным разъемом на 18 Вт. Суммарная выходная мощность достигает 158 Вт.

Источник изображения: gizmochina // Jackery

Поддерживаются протоколы PD, PPS и AVS. По данным Jackery, аккумулятор способен обеспечить более трех полных зарядок флагманского смартфона или одну зарядку 14-дюймового MacBook Pro. Например, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и iPhone 18 Pro можно зарядить до 50% примерно за 20 минут.

Источник изображения: gizmochina // Jackery

Аккумулятор рассчитан минимум на 3000 циклов зарядки с сохранением более 80% первоначальной емкости. Для подзарядки самой станции предусмотрены USB-C с мощностью до 100 Вт, солнечные панели и автомобильная розетка. Через USB-C зарядка до 80% занимает около 1,6 часа, полная — чуть более двух часов. При использовании автомобильной розетки на 12 В полный цикл занимает немногим более четырех часов, а источник питания на 24 В позволяет сократить это время примерно до двух часов. Емкость 96 Вт·ч также укладывается в распространенный авиационный лимит 100 Вт·ч.