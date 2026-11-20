В социальной сети X опубликовано видео с инженерным макетом Samsung Galaxy S27 Ultra.

На кадрах показан смартфон с крупным блоком основной камеры, в котором размещены два овальных элемента с объективами. Рядом с макетом указана маркировка S27Ultra и габариты устройства — 163,93 × 78,42 × 7,97 мм.

Автор публикации назвал дизайн впечатляющим и утверждает, что корпус смартфона будет выполнен из титана.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни оценили необычное оформление камеры, другие назвали смартфон клоном iPhone и раскритиковали его внешний вид.