Starship, который вошёл в историю: SpaceX выложила эффектные снимки команды и корабля ⁠ 1

Компания опубликовала фотографии сотрудников производственной команды рядом с кораблём Starship 42 перед 15-м испытательным полётом.

Кроме того, компания выложила несколько фотографий, на которых видны мощные струи пламени и облака дыма во время работы двигателей Raptor. Кадры демонстрируют работу силовой установки, использующей метан и жидкий кислород.

Запуск состоялся 13 ноября с площадки Starbase в Техасе. Корабль вывели на орбиту, где он развернул 26 спутников Starlink V3, после чего провёл в космосе около 22,5 часа и совершил 14 витков вокруг Земли.

14 ноября Ship 42 вернулся на стартовую площадку и был впервые в истории пойман механическими манипуляторами башни Mechazilla. Это важнейший шаг к полной многоразовости Starship. Однако полностью успешным возвращение обеих ступеней не стало: ускоритель Super Heavy Booster 22 не смог выполнить манёвр возвращения из-за преждевременного завершения работы двигателей при недостаточной массе топлива. Система управления отменила захват и направила ускоритель к приводнению в Мексиканском заливе.

Испытание стало самым продолжительным полётом Starship на тот момент и подтвердило возможность возвращения корабля с орбиты с последующим захватом башней.