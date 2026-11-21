Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании столкнутся с огромными налоговыми сборами и штрафными санкциями, если будут строить центры обработки данных за пределами страны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме. По словам главы государства, Вашингтон не намерен допускать перенос строительства такой инфраструктуры в другие государства.

Мы не позволим компаниям строить центры обработки данных в других государствах. Если они будут это делать, <...> мы обложим их колоссальным налогом. Дональд Трамп

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Особое беспокойство Трампа вызывает Китай, который, по его мнению, может привлечь американские компании и получить значительную часть новых проектов по созданию дата-центров. Президент подчеркнул, что США не позволят компаниям переносить подобные инвестиции за рубеж и намерены применять финансовые санкции к тем, кто попытается это сделать.

Мы не позволим, чтобы центры обработки данных перемещали в другие страны. А то Китай примет их все. Дональд Трамп

При этом Трамп не раскрыл размер предполагаемых сборов, механизм их взимания и сроки введения ограничений. Также пока неизвестно, коснутся ли меры всех зарубежных проектов американских компаний или будут направлены преимущественно против инвестиций в китайскую инфраструктуру.