Apollo и Goldman Sachs объявили о размещении долговых бумаг на $44 млрд для финансирования закупки GPU и сопутствующего оборудования для SpaceX. Компании назвали сделку крупнейшим финансированием закупки GPU за всю историю. Средства предназначены для создания наземной вычислительной инфраструктуры SpaceX на базе чипов Nvidia Vera Rubin.

Спрос инвесторов превысил объём предложения: размещение оказалось переподписанным, после чего организаторы увеличили его размер. Якорные обязательства по финансированию предоставили фонды и счета под управлением BlackRock, Goldman Sachs Asset Management, а также капиталы, консультируемые KKR. Apollo и Goldman Sachs выступили совместными глобальными координаторами сделки.

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Поставка ускорителей и сопутствующего оборудования ожидается в первой половине 2027 года. С этого момента должны начаться графики лизинговых платежей. SpaceX получит вычислительные мощности не в собственность по прямой закупке, а в рамках схемы финансирования с последующей арендой оборудования.

Как ранее сообщало Reuters, в октябре аффилированная структура Apollo договорилась о покупке ИИ-ускорителей и серверного оборудования с последующей передачей SpaceX в лизинг. Общая сумма основных платежей по той сделке оценивалась в $40 млрд. Таким образом, новое размещение на $44 млрд стало крупнейшим отдельным финансированием закупки GPU на сегодняшний день.