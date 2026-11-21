Уже за первые несколько часов версии с 16 ГБ памяти раскупили на всех онлайновых маркетплейсах в Китае

Новейший смартфон Huawei OSTA O1 Pro моментально стал хитом в Китае: спрос на эту модель с широким экраном значительно превысил ожидания

Смартфон OSTA O1 Pro, первый аппарат нового бренда Huawei Starlight, представили несколько часов назад, но уже есть первые подробности о продажах. По словам главного менеджера бренда Huawei Starlight Лю Хэ, уже в первые часы после начала продаж наиболее востребованная версия с 16 ГБ оперативной памяти закончилась на всех торговых площадках.

«На данный момент самая популярная версия с 16 ГБ памяти полностью распродана на всех площадках — спрос значительно превысил наши ожидания! Версия с 12 ГБ памяти также пользуется активным спросом: она осталась в наличии лишь в некоторых магазинах и у отдельных партнеров. В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы оптимизировать производственные мощности и обеспечить гибкость выпуска различных версий. Благодарим вас за поддержку и доверие», — написал Лю Хэ в соцсети Weibo.

Напомним, OSTA O1 Pro получил плоский и широкий 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и соотношением сторон 16:9,5. Основная камера — 200-мегапиксельная. В основе аппаратной платформы лежит SoC Kirin 9030S. Емкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. OSTA O1 Pro стал первым смартфоном с HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition. Эта версия системы предлагает новые способы взаимодействия с ИИ, проактивные интеллектуальные функции и адаптацию к привычкам владельца.