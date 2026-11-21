Четыре камеры, перископический зум и оптика Schneider-Kreuznach. Nokia PureView возвращается, но уже в смартфоне HMD

HMD Global рассматривает возможность возвращения бренда PureView, который Nokia использовала для своих флагманских смартфонов с упором на качество фотосъемки.

По данным финского издания SuomiMobiili, сотрудник HMD опубликовал на внутреннем форуме компании тизер еще не представленного смартфона. В ролике демонстрируется устройство с крупным круглым модулем основной камеры на задней панели.

Судя по опубликованным кадрам, в блоке размещены четыре камеры, включая перископический телеобъектив. Рядом находится светодиодная вспышка вытянутой формы. В начале видеоролика появляется надпись PureView, что указывает на возвращение известного бренда. Кроме того, на модуле камеры заметен логотип немецкого производителя оптики Schneider-Kreuznach, что намекает на возможное сотрудничество компаний.

HMD Global в этом году отметила десятилетие со дня основания. Ранее в сети также появились рекламные материалы компании, указывающие на подготовку новых устройств.