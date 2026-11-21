Компания Nothing объявила дату презентации своего первого устройства, изначально разработанного для работы с искусственным интеллектом. Анонс состоится 8 декабря 2026 года. Название гаджета и большинство технических характеристик пока держатся в секрете.

На изображении показано компактное прямоугольное устройство с несколькими физическими элементами управления. На одной стороне расположены красный и зеленый световые индикаторы, кнопка записи и крупная кнопка Talk. Слоган гаджета — Be present, it's noted. Все это указывает на устройство для записи разговоров и преобразования речи в текстовые заметки с помощью ИИ.

Источник изображения: gizmochina // Nothing

Основатель Nothing Карл Пей ранее подчеркивал, что новинка будет лишена экрана и представляет собой самостоятельное ИИ-устройство, возможности которого невозможно было бы реализовать в обычном приложении. Среди предполагаемых функций также называются создание конспектов и перевод разговоров в реальном времени. Компания пока не подтвердила эти возможности. Ранее Nothing ориентировалась на начало поставок в декабре, а теперь официально назначила дату презентации.