Все характеристики Honor 700 и Honor 700 Pro раскрыты до премьеры: огромные батареи 9000 мАч, 200 Мп, максимальная защита IP69К и мощные платформы

Honor представит смартфоны серии Honor 700 23 ноября в Китае. В линейку войдут три модели — Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S. Согласно данным известного инсайдера Digital Chat Station, Honor 700 получит SoC Snapdragon 8s Gen 4, а Honor 700 Pro будет построен на платформе Snapdragon 8 Gen 5.

Honor 700 и 700 Pro оснастят плоскими 6,57-дюймовыми дисплеями с разрешением 1,5K+ и частотой обновления 120 Гц. Ширина рамки экрана будет поменьше, чем у многих флагманов — всего 0,98 мм. На задней панели разместится дополнительный экран диагональю 1,59 дюйма, который сможет использоваться для съёмки селфи основной камерой, взаимодействия с ИИ, отображения различных тем, измерения пульса и уровня кислорода в крови, а также уведомлений о рейсах.

Сообщение Digital Chat Station в соцсети Weibo Источник изображения: ITHome

В главном модуле основной камеры разместится 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56 дюйма. Также будет сверхширокоугольный модуль с датчиком разрешением 12 Мп и перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором и 3,5-кратным оптическим зумом. Аппараты будут совместимы с телеконвертером Honor G200 с фокусным расстоянием 200 мм.

Емкость аккумулятора составит 9000 мА·ч, будет поддерживаться проводная зарядка мощностью 80 Вт, а Honor 700 Pro также получит беспроводную зарядку на 50 Вт. Среди других особенностей серии — защита в соответствии со степенью IP69K, оптический сканер отпечатков пальцев. Толщина корпуса составит 7,96 мм, а вес — 211 г.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.