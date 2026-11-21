В США представили минивэн Toyota Sienna 2027. Автомобиль внешне почти не отличается от машины 2026 года, но изменения есть. Главным новшеством стала гибридная система шестого поколения, которая пришла на смену прежней силовой установке. Её основу составляет 2,5-литровый бензиновый двигатель, он дополнен электромотором мощностью 124 кВт и литий-ионной батареей ёмкостью 1,15 кВт·ч. Суммарная мощность выросла с 245 до 251 л. с.

Toyota перенастроила двигатель, чтобы он работал на более низких оборотах и тише в пробках, при парковке и на средних скоростях. Электромоторы стали эффективнее, а электронная архитектура получила новые блок управления и программное обеспечение. Также обновили рулевое управление: установили новую рулевую колонку, редуктор, блок управления электромотором и датчик крутящего момента. Настройки должны сделать руль легче на малых скоростях. Кроме того, Sienna получила тормозную систему от Toyota RAV4 2026.

Несмотря на увеличение мощности, минивэн стал экономичнее. Переднеприводная версия разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч) за 7,5 секунды, а полноприводная — за 7,6 секунды. Последняя оснащается дополнительным электромотором мощностью 40 кВт на задней оси. Расход топлива у обеих модификаций теперь составляет около 6,0 л/100 км в городе, 6,7 л/100 км на трассе и 6,4 л/100 км в смешанном цикле. Для переднеприводной версии расход в городе снизился с 6,5 до 6,0 л/100 км. Расход полноприводной снизился с 6,5 до 6,0 л/100 км и с 6,7 до 6,4 л/100 км соответственно.

Все версии Sienna 2027 года получили цифровую приборную панель диагональю 12,9 дюйма и мультимедийный экран на 12,3 дюйма с программным обеспечением нового поколения. Также появилось новое рулевое колесо, светодиодная подсветка салона и штатный видеорегистратор. Комплектация LE штатно оснащается датчиком открытия багажника движением ноги, а XSE получила вентиляцию передних сидений, проекционный дисплей, память настроек сиденья и другие опции.

Продажи стартуют в начале 2027 года, цены объявят ближе к запуску. Для сравнения, Toyota Sienna 2026 года в базовой комплектации LE стоит в США от $42 915 с учётом доставки. Ожидается, что стартовая цена обновлённой модели приблизится к $45 000.