9 из них уже получили или получают большое обновление

Motorola обновила список смартфонов, совместимых с Android 17, и уточнила, какие устройства уже получают новую версию операционной системы, а какие дождутся обновления в ближайшие месяцы. В официальном сообщении бразильского подразделения компании перечислены девять моделей, для которых уже началось распространение финальной версии Android 17, и ещё 20 смартфонов, которым обновление обещают выпустить в ближайшее время.

Android 17 уже распространяется на следующие смартфоны Motorola:

Motorola Signature;

Motorola Edge 70;

Motorola Edge 70 Fusion;

Motorola Edge 70 Fusion Plus;

Motorola Edge 60 Pro;

Motorola Razr 70 Ultra (Razr Ultra 2026);

Motorola Razr 50 Ultra (Razr Plus 2024);

Motorola Razr Fold;

Motorola Moto G86.

В ближайшие месяцы Android 17 должны получить ещё 20 моделей:

Motorola Edge 70 Pro;

Motorola Edge 60;

Motorola Edge 60 Neo;

Motorola Edge 60 Fusion;

Motorola Edge 50 Neo;

Motorola Edge 50 Fusion;

Motorola Edge 50 Pro;

Motorola Edge 50 Ultra;

Motorola Razr 70 (Razr 2026);

Motorola Razr 60 (Razr 2025);

Motorola Razr 60 Ultra (Razr Ultra);

Motorola Razr 50 (Razr 2024);

Motorola Moto G77;

Motorola Moto G75;

Motorola Moto G67;

Motorola Moto G57;

Motorola Moto G56;

Motorola Moto G47;

Motorola Moto G37;

Motorola Moto G Max.

Конкретные сроки выхода обновления для оставшихся моделей Motorola не назвала. Впрочем, в новый список вошли и некоторые смартфоны, которые ранее отсутствовали в перечне совместимых устройств — это Edge 50 Pro, Edge 50 Neo, Edge 50 Fusion, Edge 60 Neo, Razr 50, Moto G56 и Moto G75.

Объявление опубликовано бразильским подразделением Motorola, поэтому указанные сроки относятся прежде всего к этому региону. В других странах обновление для отдельных моделей уже может распространяться: например, Edge 60 Fusion и Edge 70 Pro ранее получили Android 17 на некоторых рынках. Новая версия системы включает переработанные быстрые настройки, виджеты с возможностью размещения друг поверх друга, улучшенное управление яркостью HDR, расширенные возможности обмена файлами с iPhone и усиленную защиту от мошенничества.