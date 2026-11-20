Знаменитое изображение сверхмассивной чёрной дыры M87*, опубликованное в 2019 году, получило независимое подтверждение с помощью искусственного интеллекта. Австралийская команда разработала алгоритм GenDIReCT, который заново обработал исходные радиоданные международной сети телескопов Event Horizon Telescope (EHT) и самостоятельно восстановил характерное светящееся кольцо вокруг чёрной дыры. Полученная структура практически совпала с результатом исторической реконструкции EHT, хотя новый метод не использовал заранее заданную форму кольца.

Главная сложность заключалась в том, что EHT не делает фотографию объекта. Сеть радиотелескопов, расположенных в разных точках Земли, работает как единый виртуальный инструмент размером с планету. Станции регистрируют радиосигналы, а компьютерные алгоритмы объединяют измерения и восстанавливают изображение. Однако виртуальная апертура (размер инструмента, определяющий его разрешение) оказывается заполнена лишь частично. Из-за этого задача реконструкции получается математически неоднозначной: разные алгоритмы, настройки и способы калибровки могут давать отличающиеся изображения одних и тех же наблюдений. Поэтому некоторые независимые перепроверки данных ранее ставили под сомнение даже выраженную кольцевую форму M87*.

Источник изображения: EHT Collaboration

GenDIReCT расшифровывается как Generative Deep learning Image Reconstruction with Closure Terms. В основе метода лежит генеративная модель с латентной диффузией — разновидность машинного обучения, которая создаёт изображения, постепенно восстанавливая их структуру из шума. Но ключевое отличие алгоритма заключается не просто в применении ИИ: он использует специальные параметры, которые позволяют извлекать информацию о форме источника из радиоданных, не зависящую от ошибок калибровки отдельных телескопов. Благодаря этому алгоритм обходит часть проблем традиционной реконструкции, которой приходится учитывать и корректировать погрешности измерений на каждой станции.

Для проверки команда использовала открытые данные EHT, полученные в 2017, 2018 и 2021 годах. Это позволило проверить результат не на одном наборе наблюдений, а на нескольких независимых сериях измерений. Для каждого набора данных алгоритм создавал изображения, после чего учёные объединяли их в репрезентативную реконструкцию. Исходные изображения для обучения GenDIReCT намеренно не были астрономическими: в основном использовались обычные фотографии из обучающего набора. При этом команда отдельно проверила модель без геометрических фигур в обучающей выборке, включая кольца и диски. Существенных изменений в итоговом изображении не обнаружилось. Алгоритму также не требовалось вручную задавать начальную модель чёрной дыры или подбирать параметры реконструкции под ожидаемый результат.

Во всех сериях наблюдений высокого качества GenDIReCT восстановил кольцевую структуру диаметром около 40 микросекунд дуги. Итоговое измерение составило 42,2 ± 1,5 микросекунды дуги — практически тот же результат, который был получен при первоначальном анализе EHT. Независимая проверка с помощью дополнительной байесовской модели дала близкое значение — 42,3 ± 1,1 микросекунды дуги. На изображениях наиболее яркая часть кольца располагалась в южном или юго-западном направлении, а его ориентация соответствовала углу наблюдения примерно 20° относительно направленного к Земле релятивистского джета (вещества, выбрасываемого из окрестностей чёрной дыры).

По измеренному размеру кольца команда оценила массу M87* в 6,5 ± 0,5 млрд масс Солнца. Эта величина согласуется с предыдущими оценками, основанными на измерении движения звёзд в центральной области галактики. При этом авторы не смогли определить величину вращения самой чёрной дыры: для этого имеющихся изображений недостаточно. Полученные результаты подтверждают не только кольцевую структуру M87*, но и первоначальную реконструкцию EHT, показывая, что она сохраняется при использовании принципиально другого метода обработки данных.