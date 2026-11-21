GE Aerospace ускоряет разработку авиадвигателя нового поколения — у него не будет кожуха, и это позволит снизить расход топлива более чем на 20%

GE Aerospace инвестирует 25 млн долларов в создание инновационного центра Dowty в британском Глостере. Подразделение компании, специализирующееся на воздушных винтах, получит новые лаборатории и испытательные стенды. Они позволят ускорить разработку технологий для двигателя Open Fan — силовой установки с открытым вентилятором, которая должна стать ключевым элементом программы RISE.

О проекте объявили на конференции Института аэрокосмических технологий в Уэльсе. Центр займётся разработкой и подготовкой к производству винтов следующего поколения, а также технологий для Open Fan. Установка отличается от традиционных турбовентиляторных двигателей отсутствием защитного кожуха вокруг вентилятора: её крупные лопасти остаются открытыми. Такая конструкция позволяет прокачивать больше воздуха и, по расчётам разработчиков, снизить расход топлива более чем на 20% по сравнению с современными авиадвигателями.

Одна из главных инженерных задач — обеспечить прочность и надёжность открытых лопастей, которые испытывают значительные нагрузки. Здесь пригодится опыт Dowty в разработке композитных винтов: на таких винтах самолёты налетали в общей сложности более 50 млн часов. По словам генерального директора компании Генри Джонстона, новый центр объединит инженерные команды и испытательные возможности, чтобы ускорить создание и проверку технологий следующего поколения.

Программа RISE реализуется с 2021 года компаниями GE Aerospace и Safran через совместное предприятие CFM International. За это время партнёры провели около 500 испытаний и более 10 000 тестовых циклов, в том числе с компактными газогенераторами и гибридно-электрическими системами. Цель проекта — разработать технологии, которые позволят сократить расход топлива будущих авиадвигателей более чем на 20%. Выход таких силовых установок на рынок ожидается к концу десятилетия; в программе также участвует Airbus.