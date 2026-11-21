Суббренд договорился о стратегическом сотрудничестве с JD.com и готовит новые устройства, включая планшеты и носимую электронику.

Новейший смартфон Huawei OSTA O1 Pro сразу стал хитом, а теперь Huawei рассчитывает продать устройства OSTA на $10 млрд за три года

Новый суббренд Huawei под названием OSTA Starlight намерен достичь объёма продаж в 70 млрд юаней (около $10 млрд) в течение ближайших трёх лет.

Для реализации этой цели компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской торговой площадкой JD.com. План охватывает все категории продукции.

Стороны намерены сосредоточиться на трёх направлениях: взаимодействии с пользователями, обслуживании продукции и совместном развитии экосистемы искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделят устройствам с HarmonyOS и расширению аудитории операционной системы Huawei. В дальнейшем линейка OSTA пополнится новыми продуктами, в том числе носимой электроникой и планшетами.

Первым устройством суббренда стал OSTA O1 Pro, который уже поступил в продажу в официальном магазине Huawei VMall и на JD.com, быстро став хитом. Сотрудничество также предполагает развитие онлайн- и офлайн-обслуживания, а также внедрение возможностей покупок с использованием ИИ.