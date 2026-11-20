Китайская компания Trina Storage представила гибридную энергетическую систему Elementa Hybrid Genset, предназначенную для обеспечения электричеством крупных дата-центров, в том числе работающих с искусственным интеллектом. Установка объединяет газовые генераторы и аккумуляторные накопители энергии, позволяя создавать автономные или частично независимые от общей электросети источники питания мощностью от 5 МВт до 1 ГВт. Премьера состоялась на выставке RE+ 2026 в Лас-Вегасе.

Необходимость в таких решениях связана с растущим энергопотреблением ИИ-инфраструктуры и проблемами с подключением новых дата-центров к электросетям. Вычислительные нагрузки могут резко меняться, вызывая скачки потребления, на которые обычные газовые генераторы не способны реагировать мгновенно. Аккумуляторы, напротив, отдают энергию практически сразу, но не рассчитаны на длительное обеспечение объекта электричеством. В системе Trina Storage батареи компенсируют кратковременные пики нагрузки, пока газовые установки постепенно наращивают выработку.

Платформа включает газовые генераторы мощностью до 2,5 МВт каждый, аккумуляторную систему Elementa DC и платформу преобразования энергии Electra AC. Управляет ими специальный контроллер, который прогнозирует изменения нагрузки, распределяет мощность между источниками и изолирует неисправное оборудование, чтобы остальные компоненты продолжали снабжать критически важные системы. Архитектуру можно масштабировать под конкретный объект, а при необходимости дополнить солнечными панелями.

Elementa Hybrid Genset рассчитана на четыре сценария: работу в обычной сети с резервными генераторами, подключение объектов с ограниченной пропускной способностью электросетей, временное энергоснабжение дата-центров до завершения подключения к сети и полностью автономную эксплуатацию. При этом Trina Storage продолжает испытания системы: возможности формирования собственной электросети, стратегии гибридного управления и сертификация ещё находятся в разработке. Поэтому фактические характеристики будут зависеть от конфигурации конкретного проекта.