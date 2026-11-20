Испытания показали проблему, которую не обнаружить лишь моделированием: в реальности справились с препятствиями 66%

ИИ спроектировал роботов для реальной полосы препятствий. Учёные MIT вручную собрали и протестировали 135 из них

В эксперименте MIT 4 ИИ-агента создали проекты 12 774 роботов и провели 16 427 виртуальных испытаний. Из конструкций, успешно прошедших симуляцию, учёные вручную собрали 135: в реальности справились с препятствиями 66%.

Система RoboBuilder позволила ИИ-агентам самостоятельно проектировать не только программное обеспечение, но и физическую конструкцию роботов. Они выбирали детали из готового набора, подбирали двигатели, создавали дополнительные элементы для 3D-печати и писали программы управления моторами. Задачей было преодолеть полосу из 10 препятствий, каждое из которых имело 3 уровня сложности.

В эксперименте участвовали 4 ИИ-агента. Они проверяли конструкции в физической симуляции, изменяли геометрию и настройки, а затем отправляли успешно прошедшие виртуальные испытания проекты на сборку. Исследователи изготовили роботов, потратив на это примерно 240 часов.

Источник изображения: Ghadi Nehme, Dahyun Nam, Akshay Govind Srinivasan, Faez Ahmed / Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology Источник изображения: Ghadi Nehme, Dahyun Nam, Akshay Govind Srinivasan, Faez Ahmed / Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology

Главная проблема обнаружилась при переходе от симуляции к реальности. Шины проскальзывали, соединения деталей расходились, шестерни выходили из зацепления, а нагрузка смещалась при движении по наклонным поверхностям. Даже после обучения симулятора на реальных измерениях и видеозаписях только 66% успешных в виртуальной реальности конструкций справились с физическими испытаниями на всех уровнях сложности.

Исследователи предусмотрели обратную связь: если робот не справлялся с препятствием, агент получал видеозапись неудачной попытки, анализировал её и мог изменить как саму конструкцию, так и параметры симулятора. На первых двух уровнях сложности доля успешных реальных испытаний выросла с 73% до 93% после такого цикла доработки.

Агенты также придумали несколько механизмов, которые не удалось получить использованным в эксперименте алгоритмам автоматического поиска: колёса с выступами, специальные рычажные конструкции, механизмы для движения по тросу и шагающие системы. При этом на сложных препятствиях и в задаче создания одного робота, способного пройти всю полосу, ИИ справлялся значительно хуже.