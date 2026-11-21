Технологию адаптируют для работы в невесомости и использования продуктов с длительным сроком хранения.

В России создают 3D-принтер для печати еды в космосе. Сначала его испытают в ресторанах ⁠ 1

Российские специалисты приступили к разработке концепции 3D-принтера, который позволит печатать еду непосредственно на борту космических кораблей и станций.

Об этом ТАСС рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. Проект пока находится на ранней стадии: специалисты формируют технические требования и определяют возможности будущей системы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Главная сложность заключается в необходимости адаптировать технологию к условиям невесомости. Кроме того, принтер должен работать с пищевыми ингредиентами, которые способны долго храниться без холодильного оборудования. Это накладывает дополнительные требования как на состав используемого сырья, так и на конструкцию самого устройства.

По словам Ведерникова, разработку будут осваивать поэтапно. Сначала технологию планируют испытать на Земле, в том числе в ресторанах, и только после отработки основных решений рассмотреть возможность ее применения в космосе.