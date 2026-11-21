Следующим продуктом Neuralink станет Blindsight — нейроимплант, который должен помочь полностью незрячим людям вновь обрести способность видеть. Об этом заявил Илон Маск. Устройство будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга, минуя глаза и зрительные нервы.

Система предполагает использование очков со встроенной камерой. Она будет захватывать окружающее изображение и передавать данные на имплант Neuralink, который преобразует их в электрические сигналы и направляет непосредственно в зрительную кору. Таким образом, технология потенциально сможет помочь даже людям, потерявшим зрительные нервы или ослепшим с рождения.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Маск подчеркнул, что Blindsight рассчитан на людей, полностью лишённых зрения, в том числе при повреждении обоих глаз.

Маск подтвердил, что Blindsight от Neuralink в данный момент ожидает только одобрения регулирующих органов.