Ни сотовых вышек, ни интернета: на Сахалине испытали систему связи через дроны

На Сахалине прошли испытания новой радиостанции Zala «Урал-25С», предназначенной для специальных и экстренных служб. Во время тестов удалось установить устойчивую связь между пограничным судном и командно-диспетчерским пунктом дронопорта «Пушистый». Для передачи сигнала использовали ретранслятор, установленный на беспилотнике Zala T-16.

Главная особенность «Урал-25С» — способность автоматически создавать самоорганизующуюся одноранговую сеть с многопролётной ретрансляцией. Каждая радиостанция может выступать промежуточным узлом и передавать сигнал дальше, расширяя зону покрытия без стационарной инфраструктуры. Время автономной работы устройства в режиме ожидания достигает семи суток, что позволяет использовать его в продолжительных операциях вдали от источников питания.

Радиостанция также интегрируется с отечественным мобильным геоинформационным комплексом «ZOV Карты», работающим без подключения к интернету. С его помощью можно развернуть автономную систему координации: на общей карте отображаются позиции участников, опасные зоны и задачи. Это позволяет службам обмениваться оперативной информацией и отслеживать обстановку даже при полном отсутствии сотовой связи.