Входящий в «Росатом» Научно-исследовательский институт приборов (НИИП) обратился в Арбитражный суд Москвы, оспаривая одностороннее расторжение госконтракта с Минпромторгом на 400 млн рублей. Проект «Вектор-150» предусматривает создание технологии производства полированных пластин нейтронно-трансмутационно легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм. Контракт заключили в конце 2024 года, завершить работы планировалось до конца 2026 года.

Минпромторг отказался от исполнения договора из-за невыполнения обязательств по первому этапу, срок сдачи которого истекал 15 мая 2026 года. Министерство начислило институту штраф в размере 1,5 млн рублей и приняло решение о расторжении контракта. Иск НИИП о признании этого решения недействительным суд принял к производству 2 ноября. Первое заседание назначено на 17 декабря 2026 года.

В институте считают, что задержки возникли в том числе из-за несвоевременных согласований со стороны заказчика. В письме Минпромторгу НИИП указал, что направлял запросы по вопросам закупки сырья и оборудования, но ответы приходили с существенным опозданием. Например, ответ на обращение о поликристаллическом кремнии, отправленное 25 апреля 2025 года, поступил только 14 июля. Согласование закупки анализатора частиц заняло около месяца, а ответ по другому оборудованию, запрошенный 31 октября 2025 года, институт получил лишь 27 апреля 2026 года. Запрос на перенос срока первого этапа, направленный в феврале 2026 года, по утверждению НИИП, остался без ответа.

При этом институт заявляет, что работу над проектом не прекращал и был готов сдать отчет по первому этапу уже 18 октября — спустя десять дней после решения Минпромторга о расторжении контракта. По данным НИИП, к этому моменту были разработаны основные технологические решения, изготовлена оснастка, подготовлены проекты конструкторской и технологической документации, проведены патентные исследования и созданы методики измерений и предварительных испытаний. Также велась подготовка производства.

Проект имеет стратегическое значение для российской силовой электроники. Нейтронно-трансмутационно легированный кремний диаметром 150 мм используется при производстве мощных тиристоров и IGBT-транзисторов. Такие компоненты востребованы в электротранспорте, зарядной инфраструктуре и энергетике. В техническом задании отмечалось, что соответствующего производства в России нет, а закупка материала за рубежом затруднена из-за его стратегического назначения. Технологию выращивания таких кремниевых слитков в России планируют создать впервые.