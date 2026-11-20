За плиткой находился баллистический манекен, после удара на нём не обнаружили видимых повреждений и пробития

Американская компания Atomic-6 испытала композитную защитную плитку Space Armor Lite, предназначенную для защиты спутников от микрометеоритов и орбитального мусора. В лаборатории гиперскоростных ударов Техасского университета A&M в неё выстрелили алюминиевой сферой диаметром 3 мм, разогнанной до 7,2 км/с. За плиткой находился баллистический манекен с имитацией мягких тканей и костей.

После удара на манекене не обнаружили видимых повреждений и пробития. Не пострадала и обратная сторона самой плитки: на ней не заметили выпучивания, трещин или отделившихся фрагментов. В контрольном испытании при тех же условиях вместо композита использовали сплошную алюминиевую пластину толщиной 4 мм. Она не остановила удар: фрагменты материала оказались в баллистическом манекене.

Источник изображения: Atomic-6

Такое сравнение позволяет оценить не только способность щита остановить летящий объект, но и риск вторичного поражения — когда при ударе частицы откалываются от внутренней поверхности защиты и летят дальше, к человеку или оборудованию. При этом контрольная пластина не была полноценным экраном Уиппла: такая защитная конструкция космического аппарата состоит из нескольких разнесённых слоёв, которые рассеивают энергию удара. Поэтому испытание не доказывает превосходство плитки над всеми существующими системами защиты космонавтов.

Изначально Atomic-6 разрабатывала Space Armor для спутников. Теперь компания изучает возможность применения материала в скафандрах, которые должны защищать астронавтов во время выходов в открытый космос. Плитка Space Armor Lite, использованная в эксперименте, имеет плотность 14 кг/м². По данным компании, материал также значительно тоньше традиционных многослойных экранов Уиппла, которым требуется несколько сантиметров пространства.

Однако до практического применения в скафандрах ещё далеко. В эксперименте использовали неподвижный манекен без скафандра, системы поддержания давления и жизнеобеспечения. Испытание не показало, какие травмы получил бы человек и сохранил бы скафандр герметичность после попадания. Atomic-6 планирует новые проверки с изогнутыми плитками и другими углами удара и приблизить условия к форме груди или плеча человека.