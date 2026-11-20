Три новые модели с батареями 6500 мАч и защитой IP65. Раскрыты характеристики смартфонов Vivo Y21s 5G, Y11s 5G и Y05s 4G

Компания Vivo готовит к скорому запуску три новых бюджетных смартфона — Y21s 5G, Y11s 5G и Y05s 4G. Их характеристики и изображения опубликовал инсайдер Судханшу Амбхоре. Все три модели получат 6,74-дюймовые экраны IPS с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также аккумуляторы ёмкостью 6500 мА·ч.

Vivo Y21s 5G станет наиболее оснащённой моделью серии. Смартфон получит SoC Dimensity 6300, 50-мегапиксельную основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. Поддерживается зарядка мощностью 44 Вт. Покупателям предложат версии с 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ памяти.

Vivo Y11s 5G также будет работать на Dimensity 6300, но получит 13-мегапиксельную камеру и более медленную зарядку мощностью 15 Вт. Vivo Y05s 4G получит платформу Unisoc T7225, а разрешение основной камеры составит 8 Мп. Мощность проводной зарядки — 15 Вт, конфигурация памяти пока заявлена только одна — 4/64 ГБ.

Все три смартфона получат оболочку OriginOS 6, боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт microSD и защиту корпуса по стандарту IP65.