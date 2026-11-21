Первый в мире серийный автомобиль со складным рулём, 536 л.с. и запасом хода 1630 км. Представлен большой гибридный внедорожник BYD Fang Cheng Bao Ti 9 ⁠ 1

Первый в мире серийный автомобиль со складным рулём представила компания BYD — им стал внедорожник/кроссовер Fang Cheng Bao Tai 9.

Автомобиль предложен в трёх версиях по цене от 279 900 до 329 900 юаней (около $41 800–49 200). Габариты машины составляют 5270 × 1999 × 1850 мм, колёсная база — 3130 мм. Под капотом установлена гибридная система DMS Super Hybrid с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами. Совокупная мощность достигает 400 кВт (536 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды.

Батарея Blade 2.0 ёмкостью 66,48 кВт·ч обеспечивает до 400 км пробега на электротяге по циклу CLTC, а общий запас хода достигает 1630 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 10% до 97% за девять минут. В числе особенностей шасси — подруливающие задние колёса, блокировка дифференциала и система Leopard Turn, благодаря которой радиус разворота составляет всего 3,5 м. Также предусмотрен фаркоп с возможностью буксировки прицепа массой до 2 тонн.

Главная необычная особенность салона — складное рулевое колесо, которое убирается за 10 секунд. Руль использует прецизионные шарниры и двигатели, заимствованные из робототехники, что позволяет ему складываться за 10 секунд, максимально увеличивая пространство для водителя. Можно подумать, что водитель может сложить руль во время движения автомобиля, управляемого системами ADAS. Однако это не так. Руль Ti 9 можно сложить только тогда, когда автомобиль стоит на месте, чтобы обеспечить водителю достаточно места для отдыха.

Оснащение включает панорамный 30-дюймовый экран, потолочный дисплей для задних пассажиров диагональю 21,4 дюйма, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, а также холодильник объёмом 11,5 л. За помощь водителю отвечает комплекс God’s Eye B с лидаром.