Филиппины рассматривают возможность размещения на своей территории площадки для коммерческих запусков ракет SpaceX.

Об этом 20 ноября заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. По его словам, переговоры с компанией Илона Маска находятся на ранней стадии и связаны с планами SpaceX расширить сеть стартовых площадок по всему миру. Конкретное место для строительства пока не определено.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Власти Филиппин рассчитывают использовать географическое положение страны для привлечения космических проектов. Размещение стартовой инфраструктуры могло бы расширить возможности SpaceX по проведению запусков и развитию спутниковых сетей.

Однако пока речь идёт только о предварительных обсуждениях: стороны не подписали соглашений и не объявили о выделении финансирования. Также неизвестны предполагаемая стоимость проекта, сроки строительства и количество возможных запусков.