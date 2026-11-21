Новый космодром SpaceX для коммерческих запусков ракет хотят построить на Филиппинах
Президент страны подтвердил предварительные переговоры с компанией Илона Маска.
Филиппины рассматривают возможность размещения на своей территории площадки для коммерческих запусков ракет SpaceX.
Об этом 20 ноября заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. По его словам, переговоры с компанией Илона Маска находятся на ранней стадии и связаны с планами SpaceX расширить сеть стартовых площадок по всему миру. Конкретное место для строительства пока не определено.
Власти Филиппин рассчитывают использовать географическое положение страны для привлечения космических проектов. Размещение стартовой инфраструктуры могло бы расширить возможности SpaceX по проведению запусков и развитию спутниковых сетей.
Однако пока речь идёт только о предварительных обсуждениях: стороны не подписали соглашений и не объявили о выделении финансирования. Также неизвестны предполагаемая стоимость проекта, сроки строительства и количество возможных запусков.