В Китае автомобиль 868 раз за ночь пытался припарковаться, пока его владелец спал ⁠ 4

В китайской провинции Аньхой электромобиль без водителя устроил необычное представление на подземной парковке. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как машина снова и снова пыталась припарковаться: двигалась вперёд и назад, корректировала положение и повторяла манёвр. Всё происходило около трёх часов ночи. Охранник, услышавший подозрительный шум, не обнаружил никого в салоне.

Позже владелец проверил системные записи автомобиля и выяснил, что за ночь функция автоматической парковки активировалась 868 раз. В итоге машина всё-таки остановилась рядом с другим припаркованным автомобилем.

Причина произошедшего пока неизвестна. Одна из версий — программный сбой.

Ролик быстро стал поводом для шуток в соцсетях. Один из пользователей написал: «У машины развилось ОКР — куда уж теперь человеку деваться?» Другие пользователи сравнили то, что случилось, с поведением застрявшего робота-пылесоса.