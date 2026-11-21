В 10 раз больше, чем ожидается от обсерватории имени Веры Рубин

Международная команда под руководством Университета Миннесоты разрабатывает программную систему, способную обрабатывать до 100 млн астрономических оповещений за ночь. Она предназначена для будущей обсерватории Argus Array, которая будет непрерывно сканировать северное небо с помощью примерно 1200 небольших телескопов. Система должна за секунды оценивать поступающие сигналы, выделять наиболее интересные события и передавать информацию учёным и другим обсерваториям для последующих наблюдений.

Проблема в том, что современные телескопы обнаруживают всё больше кратковременных изменений на небе. Среди них могут оказаться вспышки сверхновых, быстрые радиовсплески и столкновения нейтронных звёзд. Такие события быстро меняются и угасают: иногда на дополнительные наблюдения остаются считаные минуты. Если система не успеет распознать перспективный сигнал и направить к нему другие инструменты, то возможность изучить явление будет потеряна.

Argus Array будет использовать 1200 телескопов как единую систему с разрешением 122 гигапикселя. Ожидаемый поток исходных изображений достигнет примерно 2000 Гбит/с, а число оповещений — 100 млн за ночь. Для сравнения, обсерватория имени Веры Рубин должна генерировать около 10 млн оповещений за тот же период. Такой объём данных потребует автоматической сортировки: анализировать каждый сигнал с одинаковой глубиной слишком дорого по вычислительным ресурсам.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Разработчики создают программный комплекс для управления потоком астрономических оповещений. Он будет использовать многоступенчатую обработку: сначала быстро отсеивать малоперспективные сигналы, а более сложные вычисления выполнять для событий, заслуживающих внимания. В работе задействуют центральные и графические процессоры, а также алгоритмы машинного обучения. Первичную оценку планируют получать за секунды, а передавать наиболее интересные результаты исследователям — в течение нескольких минут.

Система станет частью проекта Eric and Wendy Schmidt Observatory System, объединяющего несколько обсерваторий. Помимо Argus Array, в него входят радиотелескоп Deep Synoptic Array, который будет искать быстрые радиовсплески, а также инструменты для последующих спектроскопических и инфракрасных наблюдений. Объединение данных разных типов позволит сопоставлять, например, радиосигнал с оптической вспышкой в той же области неба, а также учитывать оповещения о гравитационных волнах.

Разработчики планируют подготовить рабочий прототип к началу первых наблюдений Argus Array, ожидаемых в 2027 году. Программное обеспечение будет открытым: другие научные группы смогут использовать его, создавать собственные фильтры и подключать дополнительные телескопы.